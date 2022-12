Film van de week: ook al is Will Smith niet meer welkom op het Oscargala, met “Emancipation” maakt hij wel weer kans op een Oscar

Rewind naar 7 maart 2022. Tijdens het Oscargala in het Dolby Theatre in Los Angeles maakt presentator Chris Rock een grapje over het (korte) kapsel van Jada Pinket-Smith, de vrouw van Will Smith. Een misplaatst grapje, want mevrouw Smith lijdt aan de ziekte van alopecia, Het echtpaar zit helemaal vooraan in de zaal, want Will is genomineerd voor zijn rol in “King Richard”, een film over de tennissende zusjes Williams. Hij is "not amused": hij haalt eerst verbaal uit, staat vervolgens recht, wandelt op Chris Rock af, en geeft hem zonder verpinken een stevige slag in het gezicht.