Geen koffie, chocolade of rundvlees meer uit ontbost gebied: Europa voert “historische” boswet in

Het duurt nog even voor de Europese boswet effectief in voege treedt. Er is nu een politiek akkoord, maar de wet moet nog gestemd worden in het Europees parlement. Dat is een procedure waar nog gemakkelijk enkele weken over kunnen gaan. Wanneer de wet er eenmaal is, krijgen de producenten nog tot 18 maanden de tijd om zich in regel te stellen.