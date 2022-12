Schoonvader slachtoffer aanslag 22 maart boos over aanpak België: "Rechtszaak over schadevergoeding staat gepland... eind 2027"

"Het gaat niet over hoe lang het duurt voor je dat geld krijgt. Het gaat niet over het geld. Het gaat over closure, het kunnen afsluiten van dat hoofdstuk. Elke keer een advocaat, een rechter of verzekeraar een vragenlijst stuurt, een nieuwe arts vraagt om mijn dochter te onderzoeken of er een nieuwe vraag is naar bewijs, moet mijn dochter die hele tragedie herbeleven. Dit alles zo lang - in het geval van mijn dochter zal het 12 jaar zijn - laten aanslepen, is gewoon wreed en onrechtvaardig. Ik heb daar het geduld niet meer voor."