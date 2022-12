Oekraïne en Rusland, maar ook Johnny Depp en Amber Heard: dit waren de populairste zoektermen op Google in 2022

"Alle vragen rond corona zijn iets minder prominent aanwezig", legt Michiel Sallaets uit. "De vragen rond symptomen en de omikronvariant zitten lager in de lijstjes. Wat we wel zien, is dat Belgen veel meer op zoek gaan naar dingen die ze weer mogen doen. We zagen heel veel vragen rond muziekfestivals, concerten. Ticketswap, de website waarop je concert- en festivaltickets kunt kopen en verkopen, staat heel hoog in de meest trending zoektermen dit jaar. Dat is een revival na de pandemie, een positief teken aan de wand."