Groen wil komende winters overbruggen met twee kernreactoren, maar "dit is geen bocht"

Groen, dat de minister van Energie Van der Straeten levert, ziet de oplossing in het optrekken van de levensduur van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3. De federale regering onderhandelt al maanden met uitbater Engie om die met 10 jaar te verlengen. De reactoren zouden dan half 2025 stilgelegd worden voor onderhoud om ze nadien opnieuw te kunnen inzetten. In afwachting van een akkoord pleit Groen nu voor het scenario “2+10”: twee jaar enkel draaien in de winter, gevolgd door een effectieve levensduurverlenging van 10 jaar.



“Door de centrales in de zomer stil te leggen voor de nodige onderhoudswerken, kunnen we ze in de winter laten draaien bij piekmomenten. Ik denk dat dat de beste en technisch meest haalbare piste is om de winter te overbruggen”, zegt covoorzitter Jeremie Vaneeckhoudt.

Want Elia legt ook andere pistes op de tafel. Ook de levensduur van de oudste reactoren Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 zou opgerekt kunnen worden door ze enkel in de winter te laten draaien. Maar volgens Vaneeckhoudt is dat zowel technisch als financieel een minder aantrekkelijke optie. Het zet ook de deur op een kier voor een echte levensduurverlenging van de centrales, iets waar de liberalen en CD&V wel voor te vinden zijn.