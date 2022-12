Drie keer zoveel mensen moeten aankloppen bij OCMW Brussel: "Zonder maatregelen zal aantal daklozen stijgen"

Ook de OCMW's in de andere 18 gemeenten van het Brussels Gewest zien het aantal hulpaanvragen de laatste tijd opvallend stijgen. Ook de huurdersbond krijgt geregeld mensen over de vloer met financiële problemen. "Vaak zijn dat - paradoxaal genoeg - huurders van sociale woningen", weet Jose Garcia van de Brusselse Huurdersbond. "Ze hebben net de stijging van hun huurprijzen en de huurkosten ontvangen.

De Huurdersbond wil dat de Brusselse regering meer maatregelen neemt. "We hebben aan minister-president Vervoort gevraagd om snel een verbod op uithuiszettingen in te voeren. Dat is al in voorbereiding, maar zou pas na de winter van kracht worden. Terwijl mensen op dit moment al dreigen uit hun huis gezet te worden omdat ze de huur niet meer op tijd kunnen betalen", aldus nog Garcia. Zonder snel verbod verwacht de Huurdersbond binnenkort een drastische stijging van het aantal daklozen in Brussel.