Illegale werknemers bouwen aan olympisch dorp in Parijs: "We zijn hier om te overleven, we hebben geen keuze"

Het blad sprak anoniem met illegalen uit onder andere Mali. Eén van hen is Moussa (een schuilnaam, nvdr.). Hij krijgt 80 euro per dag, ongeacht de uren die hij klopt. Moussa woont al 13 jaar in Frankrijk, zonder papieren. De Malinees werkt met de papieren van een legale landgenoot, aan wie hij een deel van zijn salaris betaald als compensatie. "We hoeven alleen maar de papieren via een WhatsApp-berichtje te sturen en we krijgen een toegangsbadge", vertelt hij.