Indonesië maakt seks buiten huwelijk strafbaar

De wetswijziging kadert in een bredere wijziging van het strafwetboek dat goedgekeurd werd door alle partijen van het huis van afgevaardigden. Daarin staat ook dat ongehuwden niet meer mogen samenwonen en dat anticonceptie en godslastering illegaal worden. Straffen op buitenechtelijke seks kunnen oplopen tot een jaar. De nieuwe wetten gelden vanaf 2025 voor zowel Indonesiërs als buitenlanders.

Het oude strafwetboek dateert van 1918 en is nog door Nederland ingevoerd, die het land in 1815 koloniseerde. Voor het Indonesische parlement was het al lang tijd om dat wetboek te "dekoloniseren", maar daar was discussie over. De politici maken nu naar eigen zeggen komaf met het koloniale verleden. "Het oude strafwetboek behoorde tot het Nederlandse erfgoed en dat is nu niet meer relevant", zei Bambang Wuryanto, de voorzitter van de commissie in het parlement.