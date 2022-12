Inflatie over haar hoogtepunt heen, Planbureau verwacht volgend jaar afkoeling

Volgend jaar zou de inflatie flink afkoelen. Het Planbureau verwacht 7,80 procent in januari en percentages tussen 6 en 8 procent in de hele eerste jaarhelft. Nadien zou de inflatie verder afnemen, tot rond de 2 procent in het najaar. De jaarinflatie in 2023 zou zo nog 5,3 procent bedragen.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van om en bij de 2 procent op middellange termijn.

Het Planbureau blijft erbij dat de spilindex volgend jaar nog één keer overschreden zal worden. Het gaat nu uit van april, een maand vroeger dan bij de vorige prognose. Een maand na zo'n overschrijding worden de sociale uitkeringen met 2 procent verhoogd, en nog een maand later volgen de lonen van het overheidspersoneel.

Dit jaar is de spilindes door de torenhoge inflatie vijf keer overschreden, de laatste keer in november. Daardoor zijn de sociale uitkeringen en ambtenarenlonen telkens geïndexeerd. De meeste lonen in België worden automatisch aangepast aan de stijgende levensduurte, maar er zijn wel verschillen per sector.