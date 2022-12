Cyberaanval op stad Antwerpen: dienstverlening verstoord en ook politie en stedelijk onderwijs getroffen

Zorgbedrijf, de organisatie van de stad die onder meer woonzorgcentra en dienstencentra uitbaat, is ook getroffen. "We moeten alle info rond medicatie vandaag manueel noteren in plaats van het in de computer in te geven", vertelt directeur Johan De Muynck. "Dat is tijdsintensiever, maar er is geen datalek geweest hier."