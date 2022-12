Oud-secretaresse in nazikamp (97) die uit woonzorgcentrum vluchtte om aan vervolging te ontsnappen betuigt spijt op proces

"Het spijt me voor alles wat er is gebeurd. Ik heb er spijt van dat ik toen in Stutthof was. Dat is alles wat ik kan zeggen." Die woorden heeft Irmgard Furchner (97) vandaag uitgesproken in de rechtbank van Itzehoe in het noorden van Duitsland. Daar staat ze sinds september 2021 terecht op beschuldiging van medeplichtigheid aan moord in meer dan 11.000 zaken in het naziconcentratiekamp van Stutthof in wat vandaag Polen is.

Haar advocaat Niklas Weber heeft de uitlatingen van zijn cliënte bevestigd aan het Franse persbureau AFP. Samen met zijn collega's vroeg hij vandaag om de vrijspraak. Het verzamelde bewijsmateriaal maakt het volgens hen niet mogelijk om met zekerheid te stellen dat Furchner op de hoogte was van de systematische moorden in het kamp.

Op 22 november heeft het parket twee jaar met uitstel voor de vroegere secretaresse gevorderd. Volgens de rechtbank valt de uitspraak op 20 december.