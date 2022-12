Juf uit school in Antwerpen-Noord schrijft open brief aan onderwijsminister Weyts (N-VA) na negatieve evaluatie van zorginspectie

Beste Ben Weyts



Hier een brief voor u van een zwaar teleurgestelde leerkracht. Teleurgesteld. Of eerder verdrietig. Of nog beter, boos.

Wij hadden de "eer" om vorige week doorlichting te krijgen op onze school. Want vlak voor de drukke Sinterklaas- en kerstperiode en met een onderbemand team zaten we hier echt op te wachten. Uiteraard is er kwaliteitscontrole nodig en moet er kwaliteitsvol onderwijs geboden worden aan alle kinderen. En we zijn ervan overtuigd dat we dit ook doen.

We zijn een kleine school in het noorden van Antwerpen. Samen met kinderen en ouders die vanuit alle uithoeken van de wereld komen, doen we ons uiterste best om samen school te maken. Vaak botsen we op hindernissen en barrières, maar voor alle problemen wordt er ook naar een oplossing gezocht. Soms is dat een extra les wiskunde, maar heel vaak is het een knuffel. Of een warme tas soep. Of een jas voor de winter. Of een luisterend oor. Of samen met ouders de veel te ingewikkelde brieven die ze in hun bus krijgen ontcijferen.

We werken dus elke dag aan de mens. En onze maatschappij. Want die staat centraal bij ons, de mens. Of die mens nu een hoofddoek draagt, of geen Nederlands spreekt, of een kruisje zet in plaats van een handtekening. Wij zien dit niet. Want dat is tenslotte hoe onze maatschappij eruit ziet. En kwaliteitsvol onderwijs start volgens onze visie bij het welbevinden. Want hoe kan een kind leren als het niet lekker in z'n vel zit?

Jammer genoeg kregen we op het einde van de week een negatief verslag. Rood. Gebuisd. Want onze school voldoet niet aan de eindtermen "Mens en maatschappij".

Huh? Hoor ik u denken. Hoe kan dat nu? Wel. Wij vragen het ons ook af.

Laat mij ook even vermelden dat we op vele andere punten wel een uitstekende score behaalden. Voor Nederlands kleurden bijna alle vakjes groen. Omdat we ondanks de meertalige achtergrond van onze leerlingen toch alles in het werk stellen om hier een kwaliteitsvol aanbod te geven.

En de zorgwerking. 10/10. "Jullie zorgen teveel" werd er gezegd. Dat moet je nu toch eens uitleggen. Hoe je teveel zorg kan bieden.

En toen kwam de aap uit de mouw. Al die tijd die we besteden aan luisteren, troosten en zorgen zouden we beter besteden aan onderwijstijd. Waarom inzitten met een kind dat honger heeft als je ook spelling kan geven? Of een kind dat zonder winterjas in de sneeuw moet spelen zal het vanzelf wel warm krijgen als het de tafels van vermenigvuldiging kent.

Meer focussen op de onderwijsprestaties en minder op de "ballast". En dat, meneer de minister, dat zijn uw woorden.

Daarmee wil u mens en maatschappij maken. In een land waar bijna evenveel mensen langdurig thuis zijn in plaats van aan het werk. In een land waar mensen sterven omdat ze binnen de BBQ aansteken omdat ze de verwarming niet kunnen betalen.

Dat, meneer Weyts, dat is volgens u kwaliteitsvol onderwijs.

Dus over 3 jaar komt de onderwijsinspectie terug. Om te kijken of we nu wel "een goede school" zijn. En ondertussen moeten wij onszelf nog motiveren om onze job nog met hart en ziel te doen.

En we zullen ons best doen om alle werkpunten aan te pakken. Of "groeikansen" zoals het zo mooi verwoord werd.

Maar we zullen onszelf niet verloochenen. We zullen blijven zorgen. Voor onze mens en onze maatschappij.

Hopelijk zorgt er ook iemand voor u, beste meneer Weyts...