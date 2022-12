Kinderdagverblijf De Ballon in Wilsele moet de deuren sluiten

Bij het incident in mei was een kindje via de brandtrap op een plat dak geklommen, vertelt Vanden Abeele. Daarop werd een eerste inspectie uitgevoerd, waaruit de administratieve problemen naar voor kwamen. "Het kindje is wel fysiek helemaal in orde", verzekert Vanden Abeele. In de opvang verblijven 18 kinderen. De Ballon zou binnenkort overgenomen worden door een andere opvang. Die is nu op zoek naar een noodoplossing voor de 18 kinderen.