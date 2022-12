Kerkklok Gentbrugge loopt 4 dagen verkeerd door foute druk op de knop tijdens begrafenis 

Inwoners van Gentbrugge, bij Gent, leefden de voorbije dagen beter niet volgens de tijd die de klok van de Sint-Simon en Sint-Judaskerk aangaf. De klok loopt al 4 dagen verkeerd. "We weten dat er problemen zijn sinds zaterdag", geeft de parochie toe. "Er was toen een begrafenisdienst en een medewerker zou er op een knop gedrukt hebben waardoor de tijdsaanduiding fout is gelopen. Sindsdien loopt de klok niet synchroon."

"Eerst dacht ik dat men vergeten was de klok naar het winteruur te verzetten, maar intussen loopt ze al anderhalf uur achter", vertelt slagersvrouw Hilde. De parochie belooft snel werk te maken van een oplossing. "We begrijpen dat dit vervelend kan zijn. We willen het probleem nog vandaag oplossen. We hebben de kerkfabriek gevraagd om nog eens op de knop te drukken." Als dat niet volstaat, belooft de parochie een andere oplossing.