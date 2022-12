Limburgs Gouverneur Lantmeeters roept op om in te zetten op innovatie, met als concrete ambitie de Einsteintelescoop naar Limburg halen

"Ook in moeilijke tijden moeten we ambitie durven tonen", zegt Lantmeeters. "En ik kijk daarbij reikhalzend uit naar de mogelijke realisatie van de Einsteintelescoop op het drielandenpunt in de Euregio, waarbij Limburg een goeie kans maakt om een stuk van de koek naar zich toe te halen."

De Einsteintelescoop is een uniek ondergronds observatorium waar onderzoekers en wetenschappers het universum bestuderen op basis van de meting van zwaartekrachtgolven. 2023 wordt daarbij een cruciaal jaar, zo gaat de gouverneur verder. "Volgend jaar moeten we onze kandidatuur effectief bevestigen. Tegen 2026 verwachten we dan een beslissing."

"Het is duidelijk dat de komst van de Einsteintelescoop onze provincie een enorme boost zal opleveren", vindt de gouverneur. "Alle campussen die we hebben gebouwd zetten in op innovatie. En als die telescoop komt, dan garandeert Europa ons 1500 hoogopgeleide werknemers gedurende 50 jaar en een investering van 1.9 miljard euro. Ook voor de universiteit en de opleidingen gaat dat een enorme boost geven."