Lommel geeft 100 euro per kind per maand aan crèches die extra plaats creëren na sluiting vzw Rheia

"Als we meer plaatsen willen, moeten we investeren", gaat Bleys verder. "We hebben daarom met het schepencollege overeen gekomen om 100 euro per kind per maand te geven aan kinderdagverblijven of onthaalouders die extra plaatsen kunnen creëren. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld een grotere locatie huren en extra materiaal of speelgoed aankopen."

Op die manier wil de stad Lommel kinderdagverblijven of onthaalouders stimuleren om de nood aan opvang mee te dragen. Van zodra de extra opvangplaats een definitieve erkenning krijgt van het Agentschap, stopt de subsidie van de stad. De subsidieregeling moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.