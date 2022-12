Van Antwerpen tot Brussel: supporters van Marokko houden volksfeest na historische overwinning op WK voetbal

In Antwerpen was op sociale media oproepen om rel te schoppen aan de Meir. Volgens reporter Marjan Temmerman die in Antwerpen is, is de politie daar massaal aanwezig. "De twee minderjarigen die de oproep hadden verspreid, zijn opgepakt", vertelt ze. In de Turnhoutsebaan waar Temmerman zelf staat, is geen zichtbare politie aanwezig. "Ze zijn er natuurlijk wel, maar niet zichtbaar. Ze gaan alleen tussenbeide komen als het uit de hand zou lopen."