Rebellengroep M23 stemt in met staakt-het-vuren na massamoord in Kisheshe, "VN-interventie in Congo heeft conflict mee in stand gehouden"

Het is opmerkelijk dat die militaire coalitie en vredesgesprekken plaatsvinden onder de vleugels van een Oost-Afrikaanse coalitie. Ook de VN-vredesmissie MONUSCO moet voor duurzame vrede zorgen in Oost-Congo, "maar die vredesmacht is nooit populair geweest". "Je zou kunnen stellen dat de internationale gemeenschap en de VN-interventie het conflict mee in stand hebben gehouden."

Volgens Vlassenroot tonen de lokale protesten tegen de vredesmacht van de Verenigde Naties dan ook vooral het failliet van de vredesmissie aan. "De VN-vredesmissie heeft nogmaals aangetoond niet in staat te zijn om de invasie door M23, gesteund door Rwanda, een halt toe te roepen." Vlassenroot is resoluut, volgens hem hebben westerse leiders boter op het hoofd. "Tien jaar geleden was de internationale reactie op Rwanda heel sterk, vandaag is dat niet meer zo."