Antwerpse politie alert na berichten op sociale media die oproepen tot vernielingen na match Marokko-Spanje

Vorige week, na de match van Marokko tegen Canada, was de sfeer in Antwerpen op sommige plaatsen grimmig. "Het is al heftig geweest, ook voor onze collega's op straat", zegt Bruyns. Toch was er toen ook te zien hoe burgers relschoppers tegenhielden door een ketting te vormen. "Dat buurtvaders en ouders de kant van de politie kiezen is een opsteker voor ons."