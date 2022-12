Museumpas leidt tot vier keer meer bezoeken, dat levert musea jaarlijks 1,8 miljoen euro extra inkomsten op

De Museumpas, het museumabonnement dat in 2018 werd gelanceerd om meer bezoekers naar musea te leiden, maakt zijn ambitie waar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek in opdracht van MuseumPASSmusée.

Uit een bevraging van meer dan 3.000 museumbezoekers blijkt dat mensen met een museumpas 4,1 keer vaker naar musea gaan. Dat is de zogenaamde "meerbezoekfactor", een getal dat aangeeft hoeveel bezoeken exclusief zijn toe te schrijven aan de museumpas.

"De museumpas heeft als missie om meer mensen vaker naar musea te doen gaan. We kunnen vier jaar na de lancering met zekerheid stellen dat we die ambitie waarmaken", zegt Erika T'Jaeckx van MuseumPASSmusées.

Meer museumbezoeken betekent automatisch ook meer inkomsten voor de musea. Een museumpas kost 59 euro voor één jaar. De deelnemende musea krijgen een commissie op de verkoop van de passen en ontvangen ook een retributie op alle bezoeken met de museumpas. Dat leverde de musea in 2021 in totaal 2,46 miljoen inkomsten op vanuit MuseumPASSmusées, waarvan 1,8 miljoen toe te wijzen is aan de extra bezoeken die museumpashouders afleggen.

"De pashouders blijken erg tevreden te zijn en bevelen ons aan bij anderen. Ook de deelnemende musea zijn tevreden. Die geven ook aan dat ze niet alleen meer bezoekers, maar ook een diverser publiek over de vloer krijgen", zegt T'Jaeckx.