Na abortus ook homorechten op de helling in VS? Nieuwe zaak voor Hooggerechtshof met argusogen gevolgd

Mensen van hetzelfde geslacht hebben sinds 2015 landelijk het recht om te trouwen in de Verenigde Staten. Obergefell v. Hodges is het arrest dat aan de basis ligt van het homohuwelijk in de VS. Voorafgaand aan de zaak werd het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht erkend in 37 staten. James Obergefell was een van de eisers die een rechtszaak aanspande tegen de staten Ohio, Michigan, Kentucky en Tennessee, waar het homohuwelijk verboden was. Het arrest leidde ertoe dat in alle staten van de VS het huwelijk voor mensen met hetzelfde geslacht legaal werd opengesteld.

De federale wet dwingt geen enkele Amerikaanse staat om paren van hetzelfde geslacht te laten trouwen, maar verplicht de staten wel om alle huwelijken te erkennen die legaal in een andere staat gesloten zijn. Ze beschermt ook de reeds bestaande huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en geldt eveneens voor interraciale koppels.