Na twee coronajaren vinden dieven de weg terug naar Mechelen

Er zijn in de eerste helft van dit jaar 304 fietsen gestolen, dat zijn er 60 meer dan in 2019. Politie en stadsbestuur wijten de stijging aan enkele rondtrekkende dievenbendes. Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld) wil maatregelen nemen. "Er zal een private bewakingsfirma worden ingezet op plaatsen waar veel fietsen worden gestolen. We gaan proberen om meer camerabeelden in real time te bekijken om zo meer dieven op heterdaad te betrappen. Tot slot bekijken we of we de bewaakte fietsenstalling kunnen uitbreiden."