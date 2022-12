Koning Willem-Alexander laat onderzoek voeren naar rol van eigen familie in koloniale geschiedenis van Nederland

"Diepgaande kennis van het verleden is essentieel om historische feiten en ontwikkelingen te kunnen begrijpen en de impact daarvan op mensen en gemeenschappen zo scherp en eerlijk mogelijk onder ogen te kunnen zien", zei koning Willem-Alexander over het onderzoek naar zijn familiegeschiedenis. "Ik vind het belangrijk dat deze kennis ook beschikbaar komt ten aanzien van de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Dit dient te gebeuren op basis van grondig, kritisch en onafhankelijk onderzoek, waartoe ik opdracht heb gegeven."