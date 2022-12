Nieuw genetische oorzaak van beendertumoren ontdekt in 1.000 jaar oude Ierse skeletten

Het is dan ook verrassend dat dezelfde zeldzame aandoening hier tweemaal voorkwam in dezelfde parochie, maar het gevolg was van twee verschillende mutaties. In dit geval is de bliksem van de genetische tragedie als het ware tweemaal ingeslagen.

"Het was echt verrassend dat deze individuen volledig verschillende mutaties hadden die hun aandoening veroorzaakten, vooral omdat ze zo zeldzaam is", zei Iseult Jackson, doctoraatsstudente aan Trinity's School of Genetics and Microbiology en de eerste auteur van de studie.

"We maakten verschillende aannames over deze twee mannen toen we ons pas realiseerden dat ze allebei leden aan multipele osteochondromen. We namen aan dat ze tijdgenoten waren, maar koolstofdatering toonde aan dat ze door verschillende honderden jaren van elkaar gescheiden waren. We namen ook aan dat ze verwant waren aan elkaar, maar de nieuwe aDNA-analyse heeft aangetoond dat dit niet het geval is", zei professor Eileen Murphy van Queen's University Belfast, een van de corresponderende auteurs van de studie. aDNA is ancient DNA, oud DNA.

"De ontdekking van de mutaties die ernstige ziekten veroorzaken door het toepassen van volledige genoomsequencing is een van de grote doorbraken in de geneeskunde van de laatste jaren, maar dit is de eerste keer dat dit is toegepast op eeuwenoude individuen. Onze studie toont de belangrijke bijdrage aan die de analyse van oud DNA van mensen uit het verleden kan leveren om aandoeningen te begrijpen waar mensen ook vandaag nog door getroffen worden", zei professor Dan Bradley van Trinity's School of Genetics and Microbiology, de tweede corresponderende auteur van de studie.

De studie is gepubliceerd in het European Journal of Human Genetics van Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van het Trinity College Dublin.