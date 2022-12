Oekraïense president Zelenski bezoekt de frontlinie op Dag van de Strijdkrachten

Zelenski bezoekt zijn troepenmacht naar aanleiding van de Dag van de Strijdkrachten. "We beginnen altijd met het herdenken van onze gesneuvelde helden, al degenen die hun leven gaven voor Oekraïne", zei hij. Het is niet de eerste keer dat Zelenski het front bezoekt. Zijn Russische collega Vladimir Poetin bezoekt zijn troepen een stuk minder frequent. Gisteren bracht de Russische president wel een bezoek aan de Krimbrug om de schade op te meten na de zware ontploffing in oktober.