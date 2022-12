Onderzoek naar shakenbabysyndroom bij onthaalmoeder uit Ingelmunster 

Op 22 november werd een kindje onwel bij een onthaalmoeder in Ingelmunster. "Zij heeft correct gehandeld en onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd", zegt haar werkgever, vzw Engelbewaarder. "Wij staan achter onze onthaalouder tot het tegendeel bewezen wordt." Het kind was een tijdje in levensgevaar, maar ondertussen is het hersteld.

Pas op 2 december is er bij het parket in Kortrijk aangifte gedaan van een geval van shakenbabysyndroom bij de opvang. Of het kind door elkaar is geschud, wordt nu dus onderzocht. Voorlopig is het nog onduidelijk waar het kindje gewond raakte. Dat kan in de opvang gebeurd zijn, maar ook bij de ouders. Alle pistes worden open gehouden.