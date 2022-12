Politie, brandweer en medische diensten houden oefening in en rond synagoge in Antwerpen: ruim 200 mensen doen mee

Dat er nu zo'n grote oefening gehouden wordt, betekent niet dat de dreiging is toegenomen. "We doen zo'n heel grote oefening om de 2 à 3 jaar. De vorige keer was dat in het Sportpaleis en nu kregen we de kans om dat in een synagoge te doen. Dat vergt heel veel voorbereiding, gezien er heel veel hulpverleners en figuranten meedoen. Hier waren we al bijna een jaar mee bezig. Het is toch belangrijk om dat te doen, want het gaat wel om een dreiging die niet weg te denken is. Maar er is geen reden om aan te nemen dat er nu nieuwe dreiging is. We willen gewoon goed voorbereid zijn op zulke incidenten."