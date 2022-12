Douches zijn populairder dan baden: "Sowieso een goede keuze als je wil besparen"

Bovendien worden er vandaag meer appartementen gebouwd. "Op een appartement is er geen plaats voor een douche én een bad. We merken dat wanneer mensen moeten kiezen tussen beiden, ze toch opteren voor een douche", zegt Vancaeyzeele.

Ook de veroudering van de bevolking speelt een rol. "We kiezen ervoor om langer in ons eigen huis te blijven wonen. Je wordt immobieler wanneer je ouder wordt. In en uit een bad komen wordt fysiek moeilijker. Een douche is gewoon een veiligere optie."