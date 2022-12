Voorlopig geen extra uitstel voor het proces over de aanslagen van 22 maart: akte van beschuldiging wordt voorgelezen

Voorlopig lijkt het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem normaal van start te kunnen gaan. Gisteren had de advocaat van beschuldigde Mohamed Abrini geklaagd over de "vernederende" omstandigheden tijdens het transport van de gevangenis naar de rechtszaal, waarbij onder meer luide muziek zou worden gebruikt om de beschuldigden te desoriënteren. Ook de advocaten van de andere beschuldigden kwamen met klachten over onder meer naaktfouilles en onderzoek in de anus.