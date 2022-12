Provincie Antwerpen op zoek naar 52 miljoen euro: provinciebelasting stijgt met 3 euro

In een poging om 52 miljoen euro extra te vinden, gaat de provincie ook besparen. Zo was al bekend dat ze een overnemer zoeken voor het Suske en Wiske Museum tegen 1 januari 2025. Maar ook de toekomst van cultuurhuis De Warande in Turnhout wordt onzeker. "We gaan in dialoog met de lokale besturen en met Vlaanderen om samen te kijken naar de toekomst van de Warande, zodat die kan blijven schitteren," belooft gedeputeerde Katleen Helsen.