Schoolmeisje gedood bij mesaanval in Duitsland

In Illerkirchberg, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, heeft een man gisterochtend twee tienermeisjes aangevallen, die op weg waren naar school. De tieners werden zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd. Eén van de twee meisjes overleed omstreeks de middag aan haar verwondingen.



Er heerst nog veel onduidelijkheid over het drama. Bij een huiszoeking in een nabijgelegen gebouw werden drie mannen aangehouden. Volgens de Duitse politie is de hoofdverdachte een 27-jarige asielzoeker uit Eritrea. Bij hem werd tijdens de huiszoeking een mes gevonden, vermoedelijk het moordwapen.

Het overleden meisje is volgens de politie "een Duitse met een migratieachtergrond". Er is nog geen duidelijkheid of het meisje en de aanvaller elkaar kenden, noch wat het motief zou kunnen zijn voor deze aanval. Het is ook niet duidelijk of de verdachte al bekend was bij de politie.