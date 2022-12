Schoot een Bulgaarse grenswachter een Syrische vluchteling neer bij de Turks-Bulgaarse grens?

Er weerklinkt een schot, en Abdullah valt op de grond. Abdullah wordt geraakt in zijn hand en zijn borst - in het ziekenhuis blijkt later dat het schot zijn hart op een haar na heeft gemist. Abdullah beweert dat het een Bulgaarse grenswachter was die op hem schoot. "Hij stond heel dicht bij mij", zegt Abdullah later tegen de onderzoekers van Lighthouse Reports, een onderzoekscollectief dat samenwerkt met gerenommeerde kranten als de Franse krant Le Monde, de Duitse openbare omroep ARD en de Britse krant The Times. Zij kregen een video van het schot in handen en onderzochten de zaak.