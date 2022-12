Marokko verslaat Spanje op het WK voetbal: een eeuwenoud verhaal van spanning en rivaliteit, op en naast het veld

"Als we teruggaan in de geschiedenis zijn er voor Spanje twee belangrijke data", vertelt hoogleraar Christiane Stallaert (UAntwerpen) in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Vanuit Spaans oogpunt wordt het jaar 711 gezien als de start van de moslimbezetting, waardoor er eeuwenlang een islamitische heerschappij is geweest op het Iberisch schiereiland. De tweede datum is 1492: het jaar waarin Granada werd heroverd op Marokko en wat het einde betekende van de moslimoverheersing op het schiereiland."