Steenokkerzeel wil dat fietsende scholieren zichtbaar zijn in het verkeer: "Laat ze er desnoods uitzien als een versierde kerstboom"

"Bij de controle van de politie hadden 40 fietsers geen fietslicht of de batterij van het fietslicht was leeg", vertelt de burgemeester van Steenokkerzeel, Kurt Ryon (N-VA). "Sommigen wisten zelfs niet hoe hun dynamo werkte. In deze donkere dagen is het zo belangrijk dat fietsers zichtbaar zijn, zeker nu de openbare verlichting gedoofd wordt na 23 uur. We willen iedereen ook stimuleren om een fluo vestje te dragen, ook al is dat niet verplicht."