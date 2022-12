Vlaamse start-ups in Japan: "Ik probeer even diep te buigen als mijn Japanse zakenpartner"

"We wilden graag actief worden in Azië en thee is hier een erg belangrijke teelt", zegt stichter Guy Van Looveren. "De software die we aanbieden maakt gebruik van artificiële intelligentie, dat wil zeggen dat een boer via onze app een diagnose kan stellen op basis van een groeiend aantal foto's in de database", legt bio-ingenieur Simon Appeltans uit. "Vergelijk het met apps als Plantify of Obsidentify maar dan veel gesofisticeerder."

Japan kampt met een tekort aan jonge werkkrachten, het platteland loopt leeg en steeds meer boeren stoppen ermee. "Met onze technologie kunnen we de overblijvende boeren werk uit handen nemen", zegt Simon Appeltans, "op een manier de toch de traditie respecteert". Ook niet-gespecialiseerde seizoensarbeiders kunnen ziektes opsporen door een camera aan hun machines te hangen of een drone over de velden te laten vliegen.