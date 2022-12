België draaischrijf voor Vietnamese mensensmokkel: "Smokkelaars zonder scrupules"

In het rapport wordt duidelijk dat het Vietnamese criminele netwerk dat verantwoordelijk was voor Essex al minstens sinds mei 2018 actief was in België. Tussen 2018 en 2020 was het netwerk betrokken bij 156 smokkeltransporten die samen zo'n 7 miljoen euro hebben opgeleverd. In totaal smokkelden ze 335 Vietnamezen naar Europa. Daar betaalden de slachtoffers gemiddeld 12.600 euro voor. Verder brachten ze 195 Vietnamezen vanuit België en Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk tegen een prijs van 11.800 euro per persoon.