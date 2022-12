Vrouw uit Nieuwpoort opgelicht door internetcriminelen, maar sluit zich daarna bij hen aan

De vrouw van 48 uit Nieuwpoort werd begin vorig jaar zelf slachtoffer van fraude via het internet. Ze schreef enkele duizenden euro's over naar een vrouw die, achteraf gezien, deel uitmaakte van een criminele bende. Toen ze dat doorhad, diende het slachtoffer geen klacht in, maar besloot ze de criminelen een handje te helpen.

Ze leende haar rekeningnummer uit, stortte crimineel geld door en bracht de oplichters in contact met nieuwe slachtoffers. Op die manier konden de internetcriminelen bijna 350.000 euro aftroggelen.

De vrouw kreeg nu 40 maanden effectieve celstraf. Ze moet ook nog zware schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers die door haar veel geld verloren zijn. Twee vrouwen uit Blankenberge en Antwerpen krijgen zo 60.000 en 100.000 euro terug.