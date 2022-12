Wit-Russische activiste Kolesnikova na operatie opnieuw van ziekenhuis naar gevangenis gebracht

Maria Kolesnikova was een boegbeeld van de protestdemonstraties die Wit-Rusland maandenlang in de greep hielden, na de verkiezingen in augustus 2020 waarbij Aleksandr Loekasjenko, die al 28 jaar aan de macht is, herverkozen werd als president. De oppositie, en ook regeringen in het Westen, verwierpen die uitslag als totaal onbetrouwbaar. Onder leiding van Svetlana Tichanovskaja, de belangrijkste kandidate van de oppositie, kwamen Wit-Russen massaal op straat, maar werden er ook massaal arrestaties verricht.