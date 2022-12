Zowat 10.000 Vlamingen krijgen hun aanslagbiljet voor verkeersbelasting dubbel

In de week van 21 november werden er in totaal 340.000 aanslagbiljetten voor de Vlaamse verkeersbelasting verstuurd. Bij zowat 10.000 aanslagbiljetten is er fout gebeurd in het printproces, waardoor dus 10.000 mensen hun aanslagbiljet dubbel hebben gekregen.

Wie helemaal zeker wil zijn of het gaat om een dubbel aanslagbiljet, kijkt volgens Vlabel best het kohierartiekel en het bedrag op beide biljetten na. Die zouden op beide formulieren hetzelfde moeten zijn. "Als dit het geval is, moet u de betaling uiteraard maar één keer uitvoeren", meldt Vlabel. De dienst raadt mensen ook aan de betaling via de QR-code te doen. "Zo kan er nooit een dubbele betaling gebeuren omdat de QR-code na een eerste betaling automatisch niet meer actief is."

Wie zijn verkeersbelasting intussen toch dubbel heeft betaald, krijgt automatisch de tweede betaling teruggestort. De betrokkene moet daarvoor zelf niets doen.