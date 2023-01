Aalst breidt aantal drop-off punten voor deelsteps uit na klachten over hinder

De uitbreiding van het aantal drop-off zones naar het hele centrum is een hele klus. "Het is een serieus werk om te bekijken waar we die punten kunnen plaatsen. En als we die hebben, moeten we ook bekijken welke ingrepen in het openbaar domein moeten gebeuren om die drop-off zones te voorzien. Daar zijn we nu dus volop mee bezig", legt Jean-Jacques De Gucht uit. Over enkele maanden moet het plan klaar en uitgevoerd zijn.

Bedoeling is ook om de droppunten te combineren met de zogenaamde hoppinpunten in de stad. Dat zijn punten waar alle openbaar en deelvervoer op elkaar kan afgestemd worden. Nu is dat al het geval aan het station voor trein, bus, deelauto, deelfiets en deelstep kan gecombineerd worden op 1 plaats.