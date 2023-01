Aantal faillissementen in Oost-Vlaanderen bijna op niveau van voor coronacrisis, bouw is meest gevoelige sector

Een spookbedrijf is een onderneming met een btw-nummer, die actief is ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen. Als zowel de data als algoritmes aantonen dat er geen activiteit was, dan gaat het om een spookbedrijf. Voor alle duidelijkheid, een spookbedrijf hebben is niet noodzakelijk strafbaar. "Er zijn vanuit een overheid wel twee argumenten om er iets mee te doen", zegt Van Den Broele. "Aan de ene kant omdat het gaat om een pak bedrijven die puur statistisch de visie op het ondernemerschap ondermijnen. Aan de andere kant kan je een spookbedrijf overkopen voor 3.000 tot 4.000 euro, dan heb je een kant- en - klaar bedrijf, en die dienen als vehikel om fraude te plegen". In België zijn er zo'n 300.000 spookbedrijven. Van de 213.000 actieve ondernemingen in Oost-Vlaanderen zijn er ruim 54.000 een zogenaamd spookbedrijf, meer dan 25 procent dus.