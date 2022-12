Acht jaar voor verkrachting van bejaarde vrouw in woonzorgcentrum

De dader kon ontsnappen via de tuin en ging een ijsje eten. Niet veel later kon de politie hem oppakken. Zijn broek stond nog open en zijn onderbroek zat in zijn broekzak. De dertiger was onder invloed. Voordat hij naar het woonzorgcentrum was gegaan, had hij vijf à zes pintjes gedronken op café en een gram cocaïne gebruikt. Hij kon zich tijdens zijn verhoor nog herinneren dat hij een rolstoelgebruiker naar binnen had begeleid en dat hij naar een kamer was gegaan. Maar de feiten op zich waren een 'waas'. Hij hoopte wel dat hij haar niet had verkracht, zei hij.