Al 30 fietsbibliotheken in heel Vlaanderen: "Kinderen groeien en lenen telkens een fiets op maat"

"Op Wielekes" merkt dat meer en meer gezinnen de weg vinden. "Het is gewoon makkelijker dan telkens een nieuwe fiets te kopen en een oude wegdoen." Familie Verbeure uit Gent gebruikt het systeem al vanaf het prille begin. "We zijn de eerste keer gekomen naar het depot in Ledeberg toen Noah 2 jaar was. Nu is hij 10, we zijn vandaag aan onze 5e fiets toe", vertelt papa Stijn Verbeure. "We vinden het idee achter dit project erg goed, het zijn tweedehandsfietsen, maar ze werken perfect." Noah is aan het depot in Ledeberg een nieuwe fiets aan het uitkiezen en rijdt rondjes om uit te testen. Het wordt moeilijk kiezen.

Om ervoor te zorgen dat er ook mensen terecht kunnen die het minder breed hebben werkt "Op Wielekes" met een sociaal tarief. Hier en daar komt het OCMW tussen. Brugfiguren en buurtwerkers moeten helpen om iedereen te bereiken. "De kinderen delen in de verantwoordelijkheid om goed voor de fiets te zorgen, we laten ze hun handtekening zetten onder het contract", legt D'Hont uit.