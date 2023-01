Man uit Sint-Gillis-Dendermonde bouwt elke dag kerststalletjes

André De Boeck uit Sint-Gillis-Dendermonde is altijd schrijnwerker geweest. Maar sinds hij met pensioen is, blijft hij nog altijd met hout bezig. En in deze kerstperiode maakt hij elke dag kerststalletjes. Dat doet hij al enkele jaren, en ondertussen heeft hij al honderden kerststalletjes gemaakt. "Ik ben er toevallig mee begonnen. Ik was in Nieuwpoort, en zag daar een winkel met allerlei miniaturen. Maar ik dacht : ik kan dat veel beter, en zo ben ik ermee begonnen."