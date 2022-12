Nobi gaat slimme lampen volledig in Antwerpen produceren: "Minstens 18 procent goedkoper dan in China"

Door hier te produceren wordt het bedrijf ook minder gevoelig voor transport- en leveringsproblemen wereldwijd. Daarnaast is ook het wantrouwen tegenover China toegenomen. "We hebben gemerkt dat zowel Europa als de Verenigde Staten voorzichtiger zijn geworden met privacygevoelige technologie, voornamelijk uit China. Door de productie naar Vlaanderen te trekken, willen we ook vermijden om te produceren in een verkeerd land."

De lampen van Nobi worden momenteel al verdeeld in 13 landen, in Europa, Amerika en Oceanië. Of ze ook goedkoper worden voor klanten is nog moeilijk te zeggen. "We willen de prijs zo laag mogelijk houden, om de lampen voor zoveel mogelijk mensen en voorzieningen beschikbaar te maken. De prijs is heel afhankelijk van de grootte van een flat, omdat die lampen de detectie over de volledige flat dekken. Vandaag zijn onze klanten nog voornamelijk woonzorgcentra. Maar volgend jaar starten we ook met de verkoop aan individuele klanten."