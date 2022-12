Antwerpse kunstenaar vormt buurthuisgevel om tot "monument voor verloren huisdieren"

Inghels onthoudt vooral dat door zo'n affiches ruim 80% van de verloren huisdieren worden teruggevonden. "Het is me vooral opgevallen hoe gek de verhalen zijn die mensen vertellen over hun verloren hond of kat. Het verhaal van Pastis bijvoorbeeld. Een kat uit Antwerpen-Zuid, die al twee maanden weg was toen de eigenares een telefoon kreeg van een vrouw die Pastis in huis had gehaald. Zonder de eigenares te verwittigen, ook al had ze de affiche van haar verdwijning gezien. Een geval van ontvoering dus. De vrouw die Pastis had gevonden was zwanger geworden en wilde af van de kat, uit angst voor de kattenziekte. Zonder schroom belde ze de eigenares op om te laten weten dat ze Pastis enkel wou teruggeven als de eigenares haar een vindersloon betaalde en alle gemaakte onkosten zou vergoeden. Dat is dus echt losgeld vragen he!"