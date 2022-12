Vincent Van Quickenborne (Open VLD) over relschoppers: "Ik zal het nooit hebben over het "opkuisen van wijken", maar we moeten wel de veiligheid en vuiligheid aanpakken"

"We spreken veel over elkaar, maar we spreken te weinig met elkaar", zegt Van Quickenborne. "Het is heel belangrijk dat we samenwerken om dit probleem aan te pakken. We moeten naar het begin van het probleem gaan, zodat we repressie kunnen vermijden." Fatima Labaab uit Brussel vindt het belangrijk dat de hele Marokkaanse gemeenschap niet geviseerd wordt. "Ik moet nu precies sorry zeggen voor 5 mensen die het verpesten, terwijl er honderden supporters van Marokko in Brussel aan het feestvieren waren op een vredige manier."