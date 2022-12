Beperking werkloosheid in de tijd in Vlaanderen? "Dat moet federaal geregeld worden"

In "Villa Politica" was minister Brouns iets concreter. Het beperken in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen ziet hij als een stok achter de deur. "Het moet een onderdeel zijn van het activeringsbeleid. Vanuit Vlaanderen vragen wij aan de federale overheid om een apart statuut voor die groep mensen die vandaag niet toeleidbaar zijn naar de arbeidsmarkt", aldus de minister.

Brouns toont zich pleitbezorger van een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid. Voor hem gaat het dan vooral over de beschikbaarheid van werklozen voor die arbeidsmarkt en de mogelijkheid om de sancties voor werkonwilligen te verhogen. "Geef ons meer sleutels in handen om een eigen Vlaams arbeidsmarktbeleid te voeren. De eindigheid in de tijd van werkloosheidsvergoedingen moet federaal geregeld worden."

Conclusie: een beperking in de tijd van de werkloosheidsvergoedingen is niet voor morgen. Hoewel hij kan rekenen op een parlementaire meerderheid neemt de Vlaams minister van Werk geen initiatief. Jo Brouns verwijst naar het federale niveau, waar de PS het nu van dergelijke hervorming in twijfel trekt. Het voorstel van CD&V-voorzitter Mahdi is dus hoogstens een puntje voor de campagne voor de verkiezingen van 2024.