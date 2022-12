Twitterbaas Elon Musk is (even) rijkste persoon ter wereld af

Wie is Bernard Arnault?

De 73-jarige fransman is geboren in Roubaix en afgestudeerd als ingenieur aan de geroemde École Politechnique. Eind jaren tachtig richtte hij het luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) op. Dat bedrijf is vooral bekend van grote kledingmerken als Louis Vuitton, Christian Dior en Fendi, maar is ook eigenaar van champagnemerken Dom Periognon, Moët & Chandon en cognacmerk Hennessy. In totaal heeft LVMH aandelen in een 70-tal modemerken.

In tegenstelling tot Elon Musk blijft Arnault eerder weg van de schijnwerpers. Hij geeft zelden interviews en is niet actief op Twitter.