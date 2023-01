Sporen van bever gevonden aan Noordkasteel in Antwerpen: "Dapper dat dat jonge dier de Schelde is overgezwommen"

Natuurpunt denkt eraan om met behulp van camera's meer te weten te komen over het dier. "We willen het op die manier eventueel monitoren zodat we weten of het om één of meerdere dieren gaat en waar hij zijn burcht precies gebouwd heeft", zegt Neegers.

Natuurpunt roept intussen iedereen op om het dier zeker niet te gaan zoeken of te storen. De kans dat je de bever te zien zal krijgen, is bovendien klein. "Ze zijn vooral in de schemering en 's nachts actief. In de buurt zijn er ook werken aan de gang waardoor het gebied niet vrij toegankelijk is", aldus de natuurvereniging.